24 ноября, 08:56,
обновлено 24 ноября, 10:01

Выход российской игры "Смута" запланировали на март 2024 года

По словам начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, производители рассчитывают, в том числе и на глобальные рынки

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Выход российской компьютерной игры "Смута" запланирован на март 2024 года. Об этом на "Российской креативной неделе - Сибирь" сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Ранее российская компания Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получила поддержку Института развития интернета (АНО "ИРИ") на создание компьютерной игры "Смута" о периоде Смутного времени в России. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Главным героем игры стал князь Милославский, который пытается вернуть свою возлюбленную, ставшую жертвой политических потрясений Смутного времени.

"В марте выходит игра категории "ААА", это самое высокая категория <…> Игра называется "Смута", - сообщил Новиков.

По его словам, производители рассчитывают, в том числе и на глобальные рынки. "У них по качеству это получается, конечно они сталкиваются с политическими ограничениями, но с другой стороны игровой бизнес более свободен от регулирования", - отметил он. Как сообщил ТАСС Новиков, на рынке существует интерес к данному проекту. "Для Института развития интернета - это первый опыт большого финансирования, я не буду суммы называть, но это серьезный объем средств. Нам очень важно, чтобы этот проект стал успешным", - рассказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщал, что иностранные платформы делают все, чтобы не допустить распространение через них этой игры.

Форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске в третий раз. Впервые такое мероприятие состоялось в ноябре 2021 года. Одной из основных тем форума стало создание локальных брендов. Мероприятия форума проходят с 23 по 25 ноября в красноярском кластере "Квадрат". 

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Россия
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