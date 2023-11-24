На "Примаковские чтения" соберутся 58 иностранных гостей

По словам академика РАН Александра Дынкина, на форуме также ожидаются Сергей Лавров и Алексей Лихачев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. 58 зарубежных гостей из 26 стран прибудут на IX международный форум "Примаковские чтения", чтобы обсудить формирование многополярного мира. Об этом заявил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН) академик РАН Александр Дынкин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной форуму.

"У нас приедет 58 зарубежных гостей из 26 стран. Это необычно много для текущего международного положения, - сказал он. - Хочу подчеркнуть, что состав участников будет очень профессиональный, и мы ожидаем серьезного разговора по острейшим темам современности".

Дынкин добавил, что на форуме ожидается два специальных гостя. "Один гость - это традиционно Сергей Лавров, который не пропустил ни одного из наших заседаний. Вторым специальным гостем будет в первый раз генеральный директор компании "Росатом" Алексей Лихачев. Думаю, что будет очень интересная встреча", - отметил он.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" пройдет 27-28 ноября 2023 года в Москве на площадке Центра международной торговли. Тема Форума: "Горизонты постглобализации".