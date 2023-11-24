Стартовал новый сезон туристического конкурса "Мастера гостеприимства"

Победители конкурса получат денежные премии на образование или развитие своего дела, поддержку проекта, пройдут двухмодульную управленческую программу повышения квалификации, а также смогут получить наставника, карьерного консультанта и карьерное продюсирование

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" объявила о старте нового сезона конкурса "Мастера гостеприимства", направленного на поддержу специалистов туристической отрасли. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

"Одним из самых добрых, душевных и востребованных проектов на платформе "Россия - страна возможностей" является конкурс "Мастера гостеприимства", ведь он объединяет людей, вкладывающих силы и душу в развитие регионов нашей страны. Недавно проект отметил свой четвертый день рождения, а сегодня мы запустили четвертый сезон конкурса, в котором откроются два направления: для менеджеров отрасли и для людей с прорывными идеями в туризме. Участники смогут получить денежный грант, личное карьерное продюсирование, поддержку проекта и возможность поработать с опытным наставником", - цитирует пресс-служба генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Подать заявку на участие в проекте могут совершеннолетние граждане на сайте welcomecup.rsv.ru до конца 2023 года. В номинации "Менеджеры индустрии гостеприимства" смогут принять участие руководители среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма, в номинации "Прорывные идеи в туризме" - представители разных областей с собственными идеями или запущенными проектами.

Победители конкурса получат денежные премии на образование или развитие своего дела, поддержку проекта, пройдут двухмодульную управленческую программу повышения квалификации, а также смогут получить наставника, карьерного консультанта и карьерное продюсирование.

Проект "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.