Таиланд считает РФ одним из наиболее перспективных туристических рынков в Европе

Заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипакон Чиаусамут сообщил, что одним из основных направлений деятельности TAT в России являются совместные мероприятия по продажам и маркетингу с ведущими туроператорами и авиакомпаниями

БАНГКОК, 24 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиланд считает Россию одним из наиболее перспективных туристических рынков в Европе. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил заместитель главы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Сирипакон Чиаусамут, курирующий вопросы туристических рынков европейских стран.

"TAT уделяет большое внимание российскому рынку как одному из наиболее перспективных в Европе. В связи с текущей ситуацией с выездным туризмом из России за рубеж (особенно в Европу), мы стараемся продвигать Таиланд в качестве безопасного туристического направления, куда можно приезжать на протяжении всего года. В своей работе мы ориентируемся как на впервые посещающих Таиланд туристов, так и на повторных посетителей, которые уже побывали в нашей стране и влюбились в легендарное таиландское гостеприимство и развитую инфраструктуру", - сказал он.

"В соответствии с нашим маркетинговым планом в течение года мы участвовали в основных туристических ярмарках и выставках в Российской Федерации, таких как Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства (MITT), Международный форум-выставка по туризму "Отдых Leisure". Все эти мероприятия посетили представители таиландского частного сектора из разных провинций Таиланда. Мы также в сотрудничестве с таиландским бизнесом и туристическими ассоциациями организовали роуд-шоу в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге", - отметил Чиаусамут.

Собеседник агентства поделился информацией о деятельности представительства ТАТ в Москве. "Одним из основных направлений деятельности TAT в России являются совместные мероприятия по продажам и маркетингу с ведущими туроператорами и авиакомпаниями, включая "Аэрофлот - российские авиалинии". TAT очень активен в интернете, в том числе в социальных сетях, а также в офлайн-пространстве. В течение всего года мы организовывали учебные группы для представителей СМИ, включая блогеров, и туристических компаний", - добавил он.

С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое 16 октября таиландским правительством в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно. Россия в 2023 году является пятым по величине туристическим рынком для Таиланда, с начала 2023 года королевство посетили 1,2 млн россиян. В 2019 году Россия заняла седьмое место (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.