24 ноября, 09:03

Путин поприветствовал участников закрытия Всероссийской акции "Вахта памяти - 2023"

Президент России отметил, что поисковое движение объединяет команду любящих Родину людей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного закрытия Всероссийской акции "Вахта памяти - 2023", отметив высокую миссию поискового движения для страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня поисковое движение объединяет своей высокой миссией большую, сплоченную команду неравнодушных, деятельных, искренне любящих Родину людей", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул важность поисковых экспедиций во всех регионах страны, которые затронула Вторая мировая война: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи и на курильском острове Шумшу, на Смоленской земле, островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе.

"Активисты движения ухаживают за воинскими захоронениями и мемориалами, трудятся в архивах, составляют Книги Памяти, помогая родственникам узнать о судьбе своих близких, реализуют просветительские, патриотические проекты", - добавил президент.

Также он пожелал участникам успехов и всего самого доброго.

Всероссийская акция "Вахта Памяти" 2023 года реализуется в рамках проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" и указа президента Российской Федерации "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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