Президент Белоруссии и глава Приморья предлагали Сапеге и Протасевичу пожениться

Участник Nexta и гражданка России ранее были задержаны в Белоруссии

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко предлагали участнику признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роману Протасевичу и задержанной вместе с ним гражданкой России Софье Сапеге пожениться. Об этом Кожемяко рассказал во время встречи Молодежного дискуссионного клуба "Тихоокеанский горизонт" в Дальневосточном федеральном университете.

"Она просто влюбилась в парня этого, он ее кинул. С Александром Григорьевичем [Лукашенко] мы предложили им жениться и выпустить их. Он от нее отказался, у нее была просто влюбленность, одурманенность, и сейчас она перекрестилась. Все произошло нормально и хорошо, она живет с родителями", - сказал губернатор.

По его мнению, волнения в Белоруссии стали частью плана отдельных стран по захвату потребительских рынков и сырьевой базы стран, граничащих с Россией. "Дальнейшее вхождение в те страны, которые граничат с Российской Федерацией, это первые пути были к тому, чтобы и нас таким же образом поглотить, опять вернуть в ситуация 90-х годов. Они попытались это сделать в Республике Беларусь, подняв волну, но сильная власть все моменты эти убрала", - добавил глава региона.