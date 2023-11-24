Кабмин выделил почти 90 млрд рублей для выплат единого пособия на детей

Средства выделяются из резервного фонда правительства

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 89,5 млрд рублей на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

"Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить пособием более 10 млн детей", - поясняется в Telegram-канале кабмина.

Средства выделяются из резервного фонда правительства.

Единое пособие было введено в России с 1 января 2023 года, объединив несколько действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребенка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным - 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

В проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн рублей.