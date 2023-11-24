24 ноября, 09:14,
обновлено 24 ноября, 09:41

В Якутске презентовали кинопроектор для оснащения больших залов

Для разработки создали новую сменную оптику, уточнили в компании "Экстра синема"

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Компания "Экстра синема" представила новый проектор для больших залов с шириной экрана до 14 м - 232 Max - в ходе федерального форума "Цифровой алмаз" в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

"Мы представили проектор, который разработали для больших залов, то есть тот проектор, который у нас сейчас имелся до этого, - первая наша модель - работает для средних залов, до 10 м ширины, у нее ограниченная возможность установки в рамках определенного расстояния. А сейчас мы разработали большой проектор со сменной оптикой, - сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Чиряев. - Она работает в любом практически зале с любого проекционного расстояния, а также на экранах до 14 м [шириной]". Проектор предназначен для больших кинозалов, театров, многофункциональных площадок.

Согласно представленным в ходе выступления данным, среди 10 самых кассовых фильмов в Якутии в 2023 году 6 - якутского производства. 34% посещений в Якутии приходится на якутское кино: в 2023 году кассовые сборы якутского кино составили 89 млн рублей (9 якутских премьерных фильмов), в 2022 году - 73 млн рублей (13 якутских премьерных фильмов).

"С точки зрения регионального кино Якутия - это уникальное место, потому что нет ни одного региона, где снималось хотя бы пять полнометражных фильмов в год. <…> Эти фильмы в большинстве своем становятся самоокупаемыми, - сказал соавтор проекта Олег Иванов. - На территории Якутии бюджет фильма игрового, полнометражного может составлять 5 млн рублей. И за 5 млн рублей здесь снимаются фильмы, которые могут потом выходить в федеральный прокат и занимать достаточно серьезные позиции <…> в топ-10 фильмов, которые идут на территории Российской Федерации".

Проект по открытию кинозалов в селах

В регионе также реализовали пилотный проект по оснащению кинопроекторами компании "Экстра синема" и открытию кинозалов в селах. Он охватил 36 тыс. человек, сообщил Чиряев в ходе федерального форума "Цифровой алмаз" в Якутске.

"Мы создали в течение одного календарного года первые свои 27 залов в маленьких населенных пунктах, где суммарно проживают 36 тыс. человек, средняя численность там - 1,3 тыс. Есть поселки, где 500 человек живут. Посещаемость на каждый сеанс [составляет] 37 человек - это очень высокий показатель, если соотнести с общероссийскими", - сказал Чиряев.

Проект запустили в 2022 году. Благодаря таким кинопроекторам жители сел получают возможность следить за новинками кино. В пилотном режиме уже создано 27 залов в малых населенных пунктах региона. Количество кинозалов в регионе планируется довести до 150.

В мае президент РФ Владимир Путин, посетив культурно-образовательный кластер в центре "Зотов" на Ходынке и осмотрев стенд компании "Экстра синема", поддержал идею оборудования кинозалов в почти 20 тыс. домов культуры в малых городах и селах. В августе глава государства поручил правительству РФ разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах.

Якутия занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов. В республике в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. Также ежегодно с 2020 года проходит конкурсный отбор, по итогам которого предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. К 2027 году в Якутске планируется построить многофункциональный кинопавильон, который станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла.

О форуме

Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске второй год подряд. Он проходит в этом году 23 и 24 ноября. Основной площадкой выступает креативный кластер "Квартал труда". Участники обсудят цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа- и ИТ-отрасли. Запланированы сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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