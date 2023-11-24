Россияне в Таиланде проводят в среднем около 19 ночей и тратят за поездку 178 тыс. рублей

Согласно статистической информации, число российских туристов, посетивших Таиланд с 1 января по 19 ноября 2023 года, достигло 1,2 млн

БАНГКОК, 24 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россияне проводят в Таиланде в среднем около 19 ночей и тратят за поездку 178 тыс. рублей. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил заместитель главы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Сирипакон Чиаусамут, курирующий туристические рынки европейских стран.

"По данным TAT, согласно статистике за первые девять месяцев текущего года, российские туристы проводят в Таиланде в среднем 18,81 ночи за поездку. Каждый российский турист в среднем тратит 71 167 батов [178 тыс. рублей] за поездку", - сказал он.

Согласно данным статистики, число российских туристов, посетивших Таиланд с 1 января по 19 ноября 2023 года, превысило 1,2 млн. "Мы ожидаем, что до конца года этот показатель достигнет 1,3-1,4 млн. Мы ожидаем увеличения числа россиян в Таиланде в 2024 году до 1,5-1,6 млн. Конечно, это будет зависеть от ситуации в мире и экономической стабильности в Российской Федерации", - сказал он.

С 1 ноября россияне могут приезжать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое 16 октября в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно. Это решение призвано способствовать росту доходов туристической отрасли и стимулированию экономики королевства. "До и после пандемии COVID-19 мы получали много сообщений от российских туристических компаний с просьбой о продлении безвизового пребывания в Таиланде. Эти запросы были связаны с увеличением числа туристов, которые остаются в стране на продолжительный срок. Именно поэтому правительство Таиланда приняло решение продлить срок безвизового пребывания российских туристов до 90 дней. Мы надеемся, что эта мера даст им больше возможностей для посещения туристических объектов и достопримечательностей нашей страны", - отметил собеседник агентства.

Чиаусамут выразил уверенность, что безвизовый режим "позволит посещающим Таиланд россиянам ознакомиться также с оздоровительным туризмом, посетить фермы, где выращивают орхидеи и фрукты, а также принять участие в тренировочных сборах для занятий тайским боксом". "Все это основано на применяемой нами политике мягкой силы для продвижения туристических продуктов. Она базируется на пяти пунктах, таких как местная кухня, мода, кинематограф, тайский бокс и проведение культурных фестивалей", - добавил представитель руководства ТАТ.

С начала года Таиланд посетили 24 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыло из соседней Малайзии - 3,9 млн. На втором месте оказался Китай (3 млн), на третьем - Южная Корея (1,4 млн), четвертое заняла Индия (1,39 млн), пятое - Россия (1,2 млн). В 2019 году РФ стала седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на отрасль пришлось 12% ВВП.