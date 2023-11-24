В секторе Газа остаются порядка 450 россиян

В представительстве РФ при Палестинской национальной администрации отметили, что определить точное число достаточно сложно

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Около 450 граждан Российской Федерации в настоящее время находятся в секторе Газа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь расположенного в городе Рамалла представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Порядка 450 россиян сейчас находятся на территории палестинского анклава", - сообщила Зарипова. Однако, по ее словам, точное количество граждан России, которые до сих пор остаются в Газе, определить достаточно сложно.

Пресс-секретарь пояснила, что на консульском учете состоят около 1,2 тыс. граждан России, но "не все еще поставили на учет своих детей, некоторые могли приехать в Газу именно в момент начала резкой эскалации и остались в секторе, другие, наоборот, в то время выехали из анклава и не смогли вернуться в Газу".

Ранее сообщалось, что за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились в совокупности более 900 человек. 24 ноября директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко сообщил, что "за последние сутки границу сектора Газа через КПП "Рафах" пересек 101 наш соотечественник, [в том числе] члены их семей. Всего из зоны конфликта эвакуированы более 750 человек". Он также отметил, что в совокупности с начала операции в Россию доставлены более 650 человек, в том числе 300 детей.