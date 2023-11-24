Эксперты: две трети беженцев с Украины в Литве хотели бы получить ее гражданство

Согласно результатам исследования центра изучения Восточной Европы, 64% опрошенных указали, что они рассматривают такую возможность

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Две трети оказавшихся в Литве украинских беженцев хотели бы получить гражданство балтийской республики. Об этом сообщил на основании своего исследования ситуации литовский центр изучения Восточной Европы.

"Несмотря на то что из-за затянувшихся военных действий у многих украинцев нет ясного плана на будущее, 64% опрошенных указали, что они рассматривают возможность получения гражданства Литвы", - говорится в сообщении.

Еще большее число беженцев связывают с Литвой свое ближайшее будущее. "В ближайшем будущем покидать Литву не собираются 76% опрошенных", - отметил центр.

По данным литовского статистического ведомства, с начала кризиса в республику с Украины перебрались более 82 тыс. человек.