24 ноября, 09:43

Эксперты: две трети беженцев с Украины в Литве хотели бы получить ее гражданство

Согласно результатам исследования центра изучения Восточной Европы, 64% опрошенных указали, что они рассматривают такую возможность

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Две трети оказавшихся в Литве украинских беженцев хотели бы получить гражданство балтийской республики. Об этом сообщил на основании своего исследования ситуации литовский центр изучения Восточной Европы.

"Несмотря на то что из-за затянувшихся военных действий у многих украинцев нет ясного плана на будущее, 64% опрошенных указали, что они рассматривают возможность получения гражданства Литвы", - говорится в сообщении.

Еще большее число беженцев связывают с Литвой свое ближайшее будущее. "В ближайшем будущем покидать Литву не собираются 76% опрошенных", - отметил центр.

По данным литовского статистического ведомства, с начала кризиса в республику с Украины перебрались более 82 тыс. человек. 

Теги:
УкраинаЛитва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация