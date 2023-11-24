Уровень доверия опрошенных россиян Путину превышает 78%

По данным ВЦИОМ, деятельность правительства одобряют 50,8% респондентов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 13 по 19 ноября, составляет 78,6%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса (минус 0,2 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,3 п.п. и составляет 75,4%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,8% опрошенных (плюс 0,1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,3% респондентов (минус 0,7 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,6% опрошенных (плюс 0,5 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,4% (минус 2,2 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,8% (минус 1,8 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,2% (плюс 2,2 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,8% (плюс 0,6 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39,8% (минус 0,3 п.п.), КПРФ - 9,9% (минус 0,2 п.п.), ЛДПР - 8,8% (минус 0,7 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,9% (плюс 0,3 п.п.), "Новых людей" - 4,8% (плюс 0,3 п.п.).