Премьер-министр Испании: страна направит в Египет 4 тонны медоборудования на этой неделе

Как заявил Педро Санчес, "это оборудование будет передано в египетские больницы, чтобы те смогли оказать помощь пациентам, прибывающим к ним из Газы"

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Испания на этой неделе планирует отправить в египетские больницы медицинское оборудование массой 4 тонны, чтобы помочь им принять пострадавших, прибывающих из сектора Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе совместной пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо в Каире.

"В качестве поддержки египетских властей в их противостоянии с этим длящимся кризисом [в Газе] Испания на этой неделе отправит медицинское оборудование весом около 4 тонн. Это оборудование будет передано в египетские больницы, чтобы те смогли оказать помощь пациентам, прибывающим к ним из Газы", - заявил Санчес.