Суд на полгода продлил арест Треповой, обвиняемой в теракте, где погиб военкор Татарский

Срок содержания под стражей продлится по 18 апреля 2024 года включительно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил срок содержания под стражей Дарье Треповой (внесена в список террористов), обвиняемой по делу о теракте в кафе Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) на полгода, по 18 апреля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Оставить меру пресечения Треповой Дарье Евгеньевне без изменения и продлить сроком на шесть месяцев, то есть по 18 апреля 2024 года включительно", - сказал судья.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге начал рассмотрение уголовного дела Треповой и Дмитрия Касинцева на прошлой неделе. По версии следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве тот погиб. Кроме того, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека.

Касинцева считают причастным к укрывательству Треповой в своей квартире после теракта. После оглашения обвинительного заключения Треповой и ее предполагаемому сообщнику Касинцеву оба заявили, что свою вину признают лишь частично. Касинцев заявил, что не согласен с квалификацией своего деяния, а Трепова отвергла обвинения в терроризме (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и переносе взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), признавшись только в использовании поддельного водительского удостоверения. По ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка документов с целью скрыть другое преступление) она признала вину полностью.