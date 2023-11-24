"Поисковое движение России" рассчитывает провести экспедиции в новых регионах

В планах, в частности, активизировать сотрудничество с научными учреждениями, которые помогают использовать современные технологии при идентификации найденных останков бойцов

КАЛУГА, 24 ноября. /ТАСС/. Волонтеры "Поискового движения России" рассчитывают провести в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях экспедиции по поиску и перезахоронению останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила ТАСС ответственный секретарь общероссийского общественного движения Елена Цунаева.

"Мы работаем в наших традиционных местах, наша задача сейчас в большей степени по новым территориям - найти единомышленников. Есть региональное отделение в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике. Очень хотелось бы [провести поисковые экспедиции], потому что это тоже места ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. Но пока работы мы там не планируем по известным причинам", - сказала собеседница агентства.

Представительства "Поискового движения России" открыли в Луганской и Донецкой народных республиках в июне 2022 года. Как отметила Цунаева, в российских регионах уже появились студенческие, школьные поисковые отряды, ведется работа по вовлечению других образовательных учреждений. Также планируется активизировать сотрудничество с научными учреждениями, которые помогают использовать современные технологии при идентификации найденных останков бойцов.

Собеседница агентства отметила, что сейчас как никогда важно укреплять сотрудничество с поисковиками Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Белоруссии, Киргизии. "Они работают в наших экспедициях, проектах. Но у нас есть общая память о Победе и с Китайской Народной Республикой, и с Республикой Монголия, в этом направлении уже работаем и будем усиливать", - добавила Цунаева.

Закрытие Всероссийской акции "Вахта памяти - 2023" проходит в Калуге с 23 по 26 ноября. Мероприятие посвящено подведению итогов полевого поискового сезона и обсуждению планов на 2024 год.