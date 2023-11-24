В Сочи запустят новый экскурсионный маршрут к юбилею зимних Олимпийских игр

Его протяженность составит 55 км

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Новый маршрут для туристов "10 лет олимпийского сияния Сочи", посвященный юбилею проведения зимних Олимпийский игр в России, откроют в начале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"Создан новый туристско-экскурсионный маршрут "10 лет олимпийского сияния Сочи". Уверены, он будет очень востребован не только в юбилейный, но и последующие годы", - говорится в сообщении со ссылкой на слова первого заместителя главы Сочи Светланы Калининой. Начало реализации нового экскурсионного тура запланировано на январь 2024 года.

Экскурсия будет начинаться с посещения ключевого объекта Олимпийских игр в Сочи - Олимпийского парка. Для туристов также предусмотрена поездка в горный кластер, где прошли соревнования по многим зимним видам спорта. Во время туристической программы гости Сочи увидят 11 олимпийских объектов. Как уточнили в пресс-службе, протяженность нового маршрута составит 55 км. Познакомиться с достопримечательностями в горном и прибрежном кластерах курорта можно будет за пять-шесть часов.

Официальное открытие XXII зимних Олимпийских игр состоялось 7 февраля 2014 года, закрытие - 23 февраля 2014 года. Их продолжительность составила 17 дней. Это была вторая Олимпиада, которая проходила на территории России. Ранее, в 1980 году, XXII летние Олимпийские игры принимала Москва.