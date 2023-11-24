24 ноября, 10:50

Минздрав предупредил о "сложнейшем вызове" для системы ОМС в ближайшие 10 лет

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский сообщил, что из-за старения населения число обращений за медпомощью будет "неуклонно расти"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России в ближайшее десятилетие может столкнуться с вызовом, связанным с "серебряным штормом" - старением населения. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский на XIV Всероссийском конгрессе пациентов.

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"Систему ОМС в ближайшие 10 лет, скорее всего, будет ждать феноменально сложнейший вызов, который отчасти вызван фактором, который иногда называют "серебряным штормом". Это - старение населения. Профилактические мероприятия приводят к выявлению гораздо большего количества заболеваний именно проактивно, и в отдаленной перспективе, на самом деле, мы можем столкнуться с определенной проблемой ресурсов в системе обязательного медицинского страхования, если мы просто будем индексироваться каждый год, продолжая делать все то же самое, что мы делаем сегодня", - сказал он.

Зеленский пояснил, что из-за старения населения число обращений за медпомощью будет "неуклонно расти". Таким образом, в течение ближайших 10 лет могут возникнуть "определенные проблемы", добавил первый замминистра.

"Поэтому нам как раз сейчас - в 2024 году, в 2025 году нужно попытаться отстроить систему так, чтобы она была готова к вызову, о котором я сейчас сказал. Это, наверное, самая сложная задача, которая стоит перед системой ОМС и перед всеми нами. И система здравоохранения ровно так же должна будет измениться, [потому что] у нас тогда может не хватить ни врачей, ни коек", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, он добавил, что старение населения - это глобальный вызов и естественный процесс в целом. 

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