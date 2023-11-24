24 ноября, 10:50

В Туапсе прогнозируют шестиметровые волны

Объявлено штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильное волнение в Черном море в районе порта Туапсе, высота волн может достигать 6 м, объявлено штормовое предупреждение до 27 ноября. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В открытой части акватория порта Туапсе и по району 19554 ожидается сильное волнение. Высота волн 6 м (опасные явления), зыбь от юго-запада", - говорится в сообщении.

До конца суток 27 ноября также ожидается сильный тягун, относящийся к категории опасных явлений. В связи с прогнозируемыми явлениями объявлено штормовое предупреждение. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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