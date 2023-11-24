Кравцов пожелал побед участникам финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге

Министр просвещения России также отметил, что все представленное на чемпионате оборудование отечественного производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов пожелал побед участникам на церемонии открытия финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге. В мероприятии участвуют более 700 конкурсантов, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня впервые открылся национальный чемпионат профессионалов, в котором участвуют более 700 конкурсантов, а общее число участников достигает более 120 тыс. В нем участвуют не только студенты колледжей, но и школьники старших классов. Это новый важный этап в развитии среднего профессионального образования нашей страны. Ориентация тех направлений, по которым идет чемпионат - рабочие специальности, это те направления, которые востребованы сегодняшней экономикой. Желаю побед участникам финала чемпионата", - отметил он.

По словам Кравцова, все представленное на чемпионате оборудование отечественного производства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что для города большая честь принимать у себя первый чемпионат профессионального мастерства. "Правительство и жители города сделали все, чтобы со всей страны приехали к нам, в Санкт-Петербург, победители межрегиональных конкурсов. Все флаги наших регионов присутствуют сейчас на нашем российском чемпионате. Наш президент поставил задачу в течение пяти лет подготовить 1 млн квалифицированных рабочих кадров", - сказал он.

Согласно программе чемпионата, соревнования пройдут с 25 по 27 ноября, параллельно запланирована обширная деловая программа. Около 700 участников будут бороться за победу по 35 наиболее востребованным компетенциям в основной возрастной категории и по 20 - среди юниоров. Например, в компетенции "Медицинский и социальный уход" конкурсанты должны будут продемонстрировать навыки ухода за пациентом после огнестрельного ранения, оказания помощи пациенту со старческой астенией, патронажа пациента с ангиной и с бронхиальной астмой на дому, проведения диспансеризации и другое. Эксперты будут оценивать полноту и качество медицинской помощи, корректность проведения процедур, заполнения документов и соблюдение регламентов, а также коммуникативные навыки в работе.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали более 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.