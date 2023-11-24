24 ноября, 11:06

Форум "Российская креативная неделя" планируют провести в Красноярске в 2024 году

На нем планируют обсудить работу нового закона об индустрии

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Работу нового закона об индустрии обсудят на следующем форуме "Российская креативная неделя - Сибирь" в 2024 году, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"В планах региона в ноябре 2024 года снова провести в Красноярске форум "Российская креативная неделя - Сибирь". На нем мы поговорим в целом об инфраструктуре поддержки этой отрасли, о том, как будет работать новый федеральный закон, я уверен, что он будет принят [в ближайшее время], который будет регламентировать развитие креативной экономики. Как закон работает первый год, какие нужны дополнительные решения", - сообщил Котюков в ходе "Российской креативной недели".

Форум проходит в Красноярске с 23 по 25 ноября в кластере "Квадрат", впервые мероприятие состоялось в ноябре 2021 года. Одной их основных тем форума стало создание локальных брендов. 

Теги:
РоссияКотюков, Михаил МихайловичКрасноярский край
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