Песков на конференции по ИИ опробовал возможности GigaChat для написания речей

Пресс-секретарь президента также ознакомился с работой нейросети Kandinsky

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Центре международной торговли ознакомился с актуальными разработками в этой сфере.

В частности, Пескову представили нейросетевую модель Сбера GigaChat и предложили задать вопрос искусственному интеллекту. "Что рассказать детям в рамках марафона общества "Знание"?" - поинтересовался пресс-секретарь. GigaChat за несколько секунд сгенерировал несколько идей, в том числе предложил провести викторину по истории и географии или мастер-класс по созданию национальной одежды, организовать конкурс рисунков или фотографий. "Жалко, у вас политика не включена. Он бы в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро", - заявил Песков.

Также он ознакомился с работой нейросети Kandinsky, которая генерирует образы по запросу. Представитель Кремля предложил изобразить снегопад в Минске. Накануне Песков сопровождал президента РФ Владимира Путина на саммите ОДКБ в столице Белоруссии, где была сильная метель. Kandinsky предложил несколько вариантов. После этого Пескову также представили Красную площадь в стиле Сальвадора Дали.

В числе прочего пресс-секретарь "познакомился" с одним из самых милых экспонатов - робособакой "Морс", приветствовавшей участников конференции.