Поврежденную в Челябинской области вандалами могилу участника СВО восстановили

Уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения передали в производство территориального следственного отдела СК РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Могилу участника СВО на кладбище в Миассе Челябинской области, которая на неделе оказалась повреждена неизвестными, восстановили. Об этом сообщил глава Миасского городского округа Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы все вместе восстановили место захоронения героя СВО Олега Александровича Марченко и почтили его память. Установлены новый крест, российский флаг, венки", - написал Ковальчук.

Накануне сообщалось, что уголовное дело, возбужденное в Челябинской области по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по факту поджога могилы участника СВО и повреждения флагов на других захоронениях на кладбище, передали в производство территориального следственного отдела СК РФ.

22 ноября со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Челябинской области сообщалось, что сотрудники полиции Миасса устанавливают лиц, которые на местном кладбище повредили могилу участника специальной военной операции, а также повредили флаги на других могилах. Кроме того, ищут свидетелей преступления.