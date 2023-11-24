24 ноября, 11:28

В Челябинской области прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В течение двух дней заводы некоторых городов региона должны будут снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Слабый ветер неблагоприятных направлений ожидается в воскресенье и понедельник в шести городах Челябинской области, такие метеоусловия будут способствовать накоплению выбросов в атмосфере. Об этом говорится в материалах, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"26-27 ноября в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Отдельным предприятиям Челябинска, Магнитогорска, Карабаша, Коркино, Сатки, Златоуста объявили предупреждение. Оно будет действовать с 14:00 (12:00 мск) 26 ноября до 19:00 (17:00) 27 ноября. Согласно требованиям законодательства, заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр России. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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