Коммунальные службы в Москве приступили к очистке крыш жилых домов от снега и наледи

Задействованы более 250 автоподъемников и свыше 13 тыс. кровельщиков

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к очистке крыш жилых домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности задействованы более 250 автоподъемников и свыше 13 тыс. кровельщиков", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

"В связи с непогодой коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, проводится очистка от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространств. В этих мероприятиях задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.