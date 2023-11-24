24 ноября, 11:30

Билл Гейтс считает, что благодаря ИИ люди в будущем смогут работать по три дня в неделю

По словам основателя Microsoft, "машины смогут производить всю еду и товары"

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ) люди в будущем смогут работать всего три дня в неделю. Такое мнение выразил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

"Если в один прекрасный день человечество должно будет работать только три дня в неделю, это будет совершенно нормально", - заявил он в ответ на вопрос о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда. Слова бизнесмена приводит портал Business Insider.

По мнению Гейтса, "машины смогут производить всю еду и товары", а людям не надо будет трудиться пять дней в неделю, чтобы заработать на существование.

Как отмечает портал, в июле бизнесмен утверждал, что "влияние ИИ не будет таким же значительным, как влияние промышленной революции, но определенно будет сопоставимо с появлением компьютера". "Приложения для обработки текстов не избавили нас от офисной работы, но навсегда ее изменили", - сказал тогда он.

Ранее глава одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase Джейми Даймон высказал похожую точку зрения, отметив, что в будущем люди "будут работать три раза в неделю по полдня". 

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Гейтс, Билл
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