В Алатыре восстановили водоснабжение

Как уточнили в администрации города, водохранилища работают в штатном режиме

ЧЕБОКСАРЫ, 24 ноября. /ТАСС/. Восстановлено холодное водоснабжение в Алатыре в Чувашии, где ввели режим чрезвычайной ситуации из-за спада уровня воды в реке Сура, началась подача горячей воды. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"В результате принятых оперативных мер работы по восстановлению водоснабжения в Алатыре завершены. Холодное водоснабжение по всему городу восстановлено к 12:00 мск, а горячую воду начали подавать в 13:00 мск", - отмечается в сообщении.

В сообщении, распространенном администрацией Алатыря, уточняется, что резервуары с водой наполняются. Минприроды Чувашии со ссылкой на руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александра Баринова сообщает, что Чебоксарское и Пензенское водохранилища работают в штатном режиме, понижения уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений не зафиксировано.

"Понижение уровня воды в реке Сура - природное явление, связанное с установлением ледяного покрова на водоеме, появлением мелкого рыхлого льда (внутриводовой шуги) и возможным образованием ледяных заторов на ряде участков водного объекта. При установлении ледостава распределение воды идет по всей длине водного объекта, обычно этот процесс происходит в течение нескольких дней", - поясняют в министерстве.

В Алатыре ввели режим ЧС из-за резкого снижения уровня воды в реке и прекращением ее подачи в систему водоснабжения. В мэрии поясняли, что была организована перекачка воды из Суры в водозаборный ковш. В прокуратуре Чувашии уточняли, что сообщений о массовом отключении воды от местных жителей не поступало.