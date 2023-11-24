Для всех учебников в школах разработают календарное поурочное планирование

Глава Минпросвещения Серге Кравцов рассказал, что сейчас такое планирование существует для нового учебника истории для 10-го класса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что для новых единых государственных учебников по всем предметам будет установлено необходимое количество часов, которое надо уделить на каждую тему.

"Для всех государственных учебников - а сегодня готовятся у нас государственные учебники и по обществознанию, и по литературе, и по русскому языку - будет календарное поурочное планирование", - сказал он в ходе встречи с учителями истории в Российском государственном педагогическом университете(РГПУ) им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.

Кравцов пояснил, что сейчас такое планирование существует для нового учебника истории для 10-го класса, где треть учебного времени отводится изучению Великой Отечественной войны.