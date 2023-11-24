24 ноября, 11:40

Для всех учебников в школах разработают календарное поурочное планирование

Глава Минпросвещения Серге Кравцов рассказал, что сейчас такое планирование существует для нового учебника истории для 10-го класса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что для новых единых государственных учебников по всем предметам будет установлено необходимое количество часов, которое надо уделить на каждую тему.

"Для всех государственных учебников - а сегодня готовятся у нас государственные учебники и по обществознанию, и по литературе, и по русскому языку - будет календарное поурочное планирование", - сказал он в ходе встречи с учителями истории в Российском государственном педагогическом университете(РГПУ) им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.

Кравцов пояснил, что сейчас такое планирование существует для нового учебника истории для 10-го класса, где треть учебного времени отводится изучению Великой Отечественной войны. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация