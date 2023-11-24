Гендиректор ТАСС наградил победителей конкурса журналистов "Взгляд-2023" в Сухуме

В конкурсе приняли участие 33 журналиста республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, Абхазского телевидения и независимого телеканала "Абаза-ТВ", информационных агентств, блогеры, фотокорреспонденты и студенты Абхазского госуниверситета

СУХУМ, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов принял участие в церемонии награждения победителей второго конкурса журналистов "Взгляд-2023" в Сухуме.

"Рад приветствовать вас на церемонии награждения победителей конкурса среди журналистов "Взгляд-2023". В этом году ваша страна широко отмечает две важнейшие даты - 30-летие победы и независимости республики и 15-летие со дня признания Россией Абхазии. Сердечно поздравляю вас и весь народ Абхазии с этими историческими событиями. Добра и процветания Абхазии", - сказал Кондрашов на торжественной церемонии в малом зале Абхазского государственного драматического театра.

В конкурсе приняли участие 33 журналиста республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, Абхазского телевидения и независимого телеканала "Абаза-ТВ", информационных агентств, блогеры, фотокорреспонденты и студенты Абхазского госуниверситета. Победителей определяли в пяти номинациях: статья, репортаж, очерк, интервью и фоторепортаж. Первые места заняли статья Бадрака Авидзбы ("Спутник-Абхазия"), интервью Лианы Эбжноу ("Абаза-ТВ"), фоторепортаж Эльзы Чанбы, очерк Асмат Цвижбы ("Спутник-Абхазия") и репортаж Рады Чачавы (Абхазское телевидение). Два журналиста заняли вторые места, пятеро - третьи.

Нынешний конкурс посвятили памяти фотокорреспондента ТАСС, Героя Абхазии Андрея Соловьева, погибшего в день освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии 27 сентября 1993 года.

Кондрашов выразил благодарность за бережное отношение к истории и памяти Соловьева. "В его снимках всегда был эффект присутствия и сопереживания, удивительного ощущения пространства и формы. Он был из тех, кто шел смертельно опасными тропами, честно выполняя свой профессиональный долг, и, к огромному сожалению, он стал первым из тассовцев, кто был убит на войне после Великой Отечественной", - сказал гендиректор ТАСС.

Он отметил ценность того, что осенью была проведена выставка фотографий Соловьева и установлена мемориальная доска, а также что конкурс в 2023 году носит его имя.

Кондрашов поблагодарил организаторов конкурса - посольство РФ в Абхазии и посла Михаила Шургалина, представительство Россотрудничества в республике и его руководителя Дмитрия Федотова, а также руководство Абхазии за приглашение на мероприятие и радушный прием. "Российско-абхазское сотрудничество охватывает все сферы жизни и демонстрирует позитивную динамику. Появление конкурса для журналистов, направленного на повышение интереса широких слоев общества к взаимодействию наших двух стран, является логичным и правильным", - сказал гендиректор ТАСС и выразил уверенность в том, что с каждым годом число участников конкурса будет расти, тематика и форматы подачи материалов будут самыми разнообразными.

Фильм о Соловьеве

Организаторы церемонии показали фильм Екатерины Бебия о Соловьеве, снятый после окончания войны в Абхазии. Присутствовавшие почтили память фотокорреспондента минутой молчания.

Выступая на церемонии, посол Шургалин отметил, что на него произвело большое впечатление бережное отношение к памяти Соловьева в республике. "Как когда-то россияне пришли на помощь абхазам, так и сегодня абхазы плечом к плечу с россиянами сражаются на полях СВО, многие из них погибли", - добавил дипломат.

Награда от Минобороны

На церемонии также присутствовали представители абхазских властей, в том числе первый вице-премьер Джансух Нанба и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Замминистра обороны республики Давид Бжания огласил приказ министра Владимира Ануа о награждении Кондрашова медалью "За поддержание мира в Абхазии" "за неоценимый вклад в дело информационного обеспечения, за достоверность и беспристрастность в работе и большой вклад в укрепление сотрудничество между Абхазией и Россией".