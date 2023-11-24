На западе Москвы завершили благоустройство возле станции МЦД-4 Минская

В рамках проекта обновили и расширили тротуары возле входов на станции метро и МЦД, заменили асфальт на проезжей части, установили лавочки и навигационные стелы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции МЦД-4 Минская на западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Реализация проекта позволила улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. Работы по благоустройству провели на улице Минская и проспекте Генерала Дорохова", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в рамках проекта обновили и по возможности расширили тротуары возле входов на станции метро и МЦД, заменили асфальт на проезжей части, установили лавочки и навигационные стелы.

"Привели в порядок территорию, ограниченную улицей Минской, линией железной дороги Киевского направления и улицей Поклонной. Там появился сквер площадью более 26 тыс. квадратных метров с экотропами из террасной доски. В нем установили более 20 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, обустроили 6,5 тыс. кв. м рулонного газона, высадили 200 деревьев и кустарников, до конца осени запланирована высадка еще 2,3 тыс. зеленых насаждений", - добавил он.

Два существующих остановочных павильона перенесли в зону между входом в метро и станцией МЦД. В ходе работ под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с улицей Минской для автомобилистов организовали парковочное пространство на 150 машино-мест. Около вестибюля станции метро поставили свыше 20 велопарковок, заключил глава комплекса городского хозяйства.