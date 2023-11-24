24 ноября, 11:50

Песков на конференции по ИИ "превратился" в Илона Маска

Пресс-секретарь президента "примерил" лицо Маска с помощью сервиса искусственного интеллекта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "примерил" лицо Илона Маска с помощью сервиса искусственного интеллекта от Сбера с технологией дипфейк.

В целом, по мнению представителя Кремля, если можно создавать дипфейки в современном мире, "значит, [их] можно и как-то детектировать, засечь". "Вот ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово", - добавил Песков.

Помимо мужской модели лица сервис Сбера обучен и одной женской - посетительницы выставки могли ненадолго перевоплотиться в Эмму Уотсон. Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Центре международной торговли 22-24 ноября. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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