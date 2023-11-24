Благодаря "Приоритету 2030" около 3 млн человек повысили квалификацию

Эта программа действует 2,5 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 3 млн человек повысили свою квалификацию благодаря программе Минобрнауки РФ "Приоритет 2030" за 2,5 года ее действия. Об этом сообщили в пресс-службе программы со ссылкой на исполняющего обязанности директора ее оператора - федерального государственного автономного научного учреждения "Социоцентр" - Андрея Келлера.

"Во-первых, вузы активно включились в технологию обучения в течение всей жизни. Повышение квалификации получили около 3 млн человек. <…>. Во-вторых, "Приоритет-2030" расширил возможности для студентов через получение второй цифровой квалификации дополнительно к основной. Таким образом, обучающиеся теперь могут формировать у себя широкий спектр компетенций, что позволяет им уверенно чувствовать себя по окончании вуза", - цитирует Келлера пресс-служба.

И.о. директора также отметил, что благодаря программе усилилось взаимодействие вуза с работодателем и регионом. "От взаимной критики "Вы не даете нам нужного специалиста" со стороны работодателя до "Вы не участвуете в образовательном процессе, как мы узнаем, кто вам нужен?" со стороны университета партнеры перешли к активному сближению и интеграции в социально-экономическую повестку развития регионов", - рассказал Келлер.

В пресс-службе привели примеры конкретных достижений вузов за время их участия в программе. Так, Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) разработал импортозамещающую технологию производств хромовых катализаторов для синтеза полиэтилена. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова в сотрудничестве с корпорацией "Иркут" разработал первый отечественный роботизированный комплекс для выкладки сухой углеродной ленты, который будет использоваться в производстве так называемого черного крыла отечественного лайнера МС-21. В Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I (ПГУПС) разработана система автоведения третьей линии Петербургского метрополитена, она прошла испытания и принята в постоянную эксплуатацию, как и линия производства газобетона автоклавного твердения.

"Приоритет 2030" - наиболее масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов, реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". Началась 24 июня 2021 года, срок реализации - 10 лет.