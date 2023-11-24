В горах Кабардино-Балкарии в ближайшие три дня ожидается сильный ветер

Его порывы могут достигать 30 м/с

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер до 30 м/с прогнозируется в горах Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие трое суток. Штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС по региону.

"По данным Гидрометцентра КБР в период с 17:00 до 19:00 мск и далее до конца суток 24 ноября и в течение суток 25, 26, ночью и утром 27 ноября в горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный, юго-восточный ветер до 30 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее из-за ветра на курорте "Эльбрус" были закрыты все канатные дороги.

Населению рекомендуется, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей. Необходимо обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев. Личный автотранспорт нужно переместить от деревьев и ветхих строений, не выходить в горы в непогоду.