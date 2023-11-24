Любимова вручила госнаграды деятелям культуры на выставке-форуме "Россия"

Среди награжденных - артисты Театра им. Маяковского, директор театра "Современник" и другие

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры и искусства на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Среди награжденных - артисты Театра им. Маяковского, директор театра "Современник" и другие, передает корреспондент ТАСС.

"Одни события здесь (на выставке-форуме "Россия" - прим. ТАСС) сменяют другие. Сегодня здесь мы будем приветствовать и благодать тех, кто удостоился высокой чести получения государственной награды", - сказала министр перед началом церемонии, пожелав обладателям наград здоровья и новых творческих успехов.

Так, ордена Почета удостоен заведующий кафедрой Московской государственной академии хореографии Валерий Анисимов, ордена Дружбы получили артисты Театра им. Маяковского Александр Андриенко и Майя Полянская, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак и первый заместитель генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Владимир Рясов.

Торжественная церемония прошла на площадке павильона "Наша культура". Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили художник-график, член Московского Союза художников Михаил Верхоланцев, директор театра "Современник" Юрий Кравец и другие. Среди тех, кто удостоен медалей "За труды в культуре и искусстве", - заведующая отделом Государственного музея истории российской литературы имени Даля Лариса Алексеева, хормейстер Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого Анастасия Кузнецова и другие.

Обладателями почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" объявлены артист оркестра Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л. Зыкиной Эфнан Ибадлаев и артистка Театра им. Маяковского Наталия Филиппова.

Благодарности президента Российской Федерации удостоены художник-живописец, член Московского Союза художников Владимир Валенцов, режиссер, член Союза кинематографистов Российской Федерации Таисия Курская и другие.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.