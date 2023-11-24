Путин заявил, что искусственный интеллект откроет новую главу истории человечества

Как подчеркнул президент, сейчас наиболее актуально развитие так называемых больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным, что с внедрением искусственного интеллекта во все сферы жизни, человечество начинает новую главу существования.

"Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни - человечество начинает новую главу своего существования. Это очевидные вещи", - сказал он, выступая на конференции по искусственному интеллекту.

Путин подчеркнул, что сейчас наиболее актуально развитие так называемых больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта. "Это такие системы, которые позволяют создавать образы и тексты. Такие направления обозначались буквально несколько лет назад, но всего за год с нашей прошлой встречи стали доминировать и раскрываться", - пояснил он, отметив, что эксперты называют происходящие процессы революцией, технологическим сдвигом, кардинальным прорывом в развитии искусственного интеллекта. "Я уже сказал, что это вообще новая страница в развитии человечества", - вновь отметил он.

Путин обратил внимание на то, что сейчас человечество имеет дело с разработками, которые обладают колоссальными вычислительными способностями, более совершенными программными технологиями, обученными на всей информации, на знаниях, полученных во всей глобальной сети интернет. "Широкое использование этой технологии уже стало повседневной реальностью. Прямо скажем, не все пока получается идеально, но модель постоянно совершенствуется, выполняет как прикладные, так и творческие задачи. Генеративный искусственный интеллект уже пишет программный код, формирует чертежи деталей и постепенно начинает использоваться в проектировании сооружений и зданий, сокращает время поиска молекул для создания наилучших лекарственных средств, создает фильмы, музыку и стихи. Это, подчеркну, лишь отдельные сферы, где машина по своим способностям сравнялась, а где-то уже и превосходит возможности человека", - заключил президент.