Путин осмотрел выставку, где искусственный интеллект сочинил для него новогоднюю сказку

Президенту рассказали о достижениях искусственного интеллекта в различных сферах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Перед выступлением на пленарном заседании конференции, которая проходит в столичном Центре международной торговли, глава государства осмотрел экспозицию, организованную тут же, на его площадке.

Путину рассказали о достижениях искусственного интеллекта в различных сферах: ИИ в состоянии генерировать видео-, аудиоизображение, создавать рассказы, сказки, обучать школьников, писать картины в стиле различных художников, генерировать гипотезы в рамках научных исследований. У одного из стендов президент попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку, и тот через несколько минут рассказал главе государства историю про приключения Деда Мороза и Снегурочки.

Также Путину показали некоторые стенды экспозиции: "Революция в генеративном искусственном интеллекте", "Модальность: текст", "Модальность: изображение/видео" и другие.