В Тюменской области поток туристов увеличился на 10% в 2023 году

В регионе активно идет расширение федеральных дорог в сторону Тобольска и Омска, идет реконструкция аэропорта Рощино

ТЮМЕНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Туристический поток в Тюменскую область за 2023 год вырос на 10%, всего за последние пять лет он увеличился в полтора раза, в связи с этим в регионе системно занимаются улучшением туристической инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам глава региона Александр Моор во время Дня Тюменской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Поток туристов ежегодно растет, за последние пять лет он в полтора раза увеличился, оперативные данные этого года говорят о том, что по сравнению с прошлым годом - на 10%. Безусловно, это большая нагрузка на инфраструктуру, мы ей системно занимаемся ", - сказал он.

Моор отметил, что в регионе активно идет расширение федеральных дорог в сторону Тобольска и Омска, идет реконструкция аэропорта Рощино. У региона подписано несколько соглашений о строительстве новых отелей, в том числе совместно с корпорацией "Туризм.РФ" в Тюмени и Тобольске. Кроме этого, активно используются региональные гранты для поддержки маленьких туристических компаний, чтобы строились глэмпинги, этнопарки, небольшие национальные деревни и была возможность для самого разного размещения.

Ранее директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов сообщал ТАСС, что область ожидает в 2023 году около 3,5 млн туристов. По его словам, общий номерной фонд в области составляет около 10 тыс. койко-мест.

Стенд региона

24 ноября на выставке-форуме "Россия" проходит День Тюменской области, гостей ждет программа, которая подробнее раскроет содержание стенда региона. Самые активные участники мероприятий смогут выиграть путешествие в Тюменскую область.

Концепция стенда называется "Тюмень, я люблю тебя", с помощью интерактивных объектов экспозиция расскажет об истории региона, его культурном наследии, народных промыслах, экономическом и туристическом потенциале и известных личностях, посетители смогут прикоснуться к окаменелостям со дна древнего моря, которое располагалось на территории региона, посредством специальной тактильной стены. Гости выставки увидят на специальных картинах, изображение на которых меняется в зависимости от угла зрения, как изменились Тюмень и Тобольск, какие знаковые объекты инфраструктуры были построены за последние годы. Еще один объект отправит посетителей в будущее и познакомит с проектами, которые планируется реализовать на территории региона в ближайшие 10 лет, на интерактивном экране можно соединять разные элементы, создавая свою формулу будущего и разгадывая формулы этих крупных проектов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.