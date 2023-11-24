24 ноября, 14:05

РНБ заключила договор о сотрудничестве с Библиотекой Сербской Патриархии

По мнению директора Библиотеки Сербской Патриархии Зорана Недельковича, "этот договор символизирует развитие очень важных совместных исследований"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) заключила договор о сотрудничестве с Библиотекой Сербской Патриархии. Церемония подписания документа прошла в Главном здании РНБ.

Важным шагом в культурных контактах стран назвал подписание документа директор по особо ценным фондам РНБ Денис Цыпкин. "Библиотека Сербской Патриархии, - отметил он, - представляет большой центр исследования рукописной традиции, а РНБ как раз хранит лучшее и значимое в мире собрание сербской средневековой книжности. Но это не просто объединение ученых двух центров, ведь во многом сербская и русская наука имеют единые корни".

По мнению директора Библиотеки Сербской Патриархии Зорана Недельковича, "этот договор символизирует развитие очень важных совместных исследований". Вкладом в это сотрудничество он назвал каталог "Рукописи сербского правописания Российской национальной библиотеки".

Эта книга научного сотрудника отдела рукописей Жанны Левшиной, представленная на церемонии, вышла в свет в издательстве РНБ в 2020 году. В каталог вошли описания 382 целых кодексов и отрывков рукописных книг сербского извода церковнославянского языка из фондов отдела рукописей РНБ. Манускрипты датируются XII-XIX столетиями и происходят из различных регионов православного мира (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Болгария, Северная Македония, Афон, Синай). Эта коллекция является ценным комплексом источников по истории книжно-письменной культуры южных славян.

Договор направлен на установление долгосрочных партнерских отношений, развитие культуры, науки и образования, сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия РФ и Республики Сербия. Будут созданы условия для организации культурно-просветительских и образовательных программ и проектов, в частности проектов по оцифровке документов.

В завершении подписания договора были продемонстрированы оригиналы сербских и русских рукописных книг, хранящихся в РНБ. 

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