День Луганской Народной Республики на выставке "Россия" пройдет 10 декабря

Стенд республики посвящен восстановлению региона

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. День Луганской Народной Республики пройдет на Международной выставке-форуме "Россия" ранее запланированного, 10 декабря. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

"День Луганской Народной Республики в рамках выставки "Россия" на территории ВДНХ в Москве пройдет раньше, чем было запланировано, - 10 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что День республики пройдет на выставке 16 декабря.

Как ранее сообщила ТАСС заместитель председателя правительства ЛНР Светлана Подлипаева, стенд республики посвящен восстановлению региона. Экспозиция будет характеризовать промышленный и трудовой потенциал ЛНР, а также преобразование каждого населенного пункта. На стенде отобразят восстановление республики субъектами РФ, взявшими шефство над городами и районами ЛНР.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.