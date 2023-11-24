В Москве построят храм, в котором будут помогать семьям пострадавших в СВО

Решением патриарха Кирилла храму присвоен статус главного храма ветеранских организаций участников боевых действий

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Молебен на начало строительства храма во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" и крестильного храма во имя священномученика Игнатия Антиохийского прошел в парке на Зеленом проспекте в Москве. Здесь будут оказывать помощь семьям пострадавших и погибших в специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

Решением патриарха Кирилла храму присвоен статус главного храма ветеранских организаций участников боевых действий.

"Здесь он вообще нужен просто как обычный храм, потому что отсюда достаточно далеко ближайший храм. Кроме того, всегда, когда совершались тяжелые события в истории России, ставили храмы в память об усопших. Нужно место людям, которые пострадали во время боевых действий, куда они могут прийти, куда их семьи могут прийти за помощью духовной, социальной, материальной", - сказал ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон, который возглавил молебен.

После молебна прошла лития по генералиссимусу Александру Суворову, 24 ноября отмечается его день рождения. В 2022 году Минобороны РФ обратилось к патриарху Кириллу с вопросом о возможности причисления Суворова к лику святых. В августе этого года сообщалось, что Священный синод Русской православной церкви обсудит передачу на рассмотрение профильной синодальной комиссии вопроса о возможной канонизации Суворова.

"Вопросы его канонизации будет решать Архиерейский собор. Насколько я знаю про Александра Суворова, он человек святой праведной жизни, я бы поддержал его канонизацию, если бы спрашивали моего мнения. Будем ждать решения Архиерейского собора, <...> по воле Божией совершается канонизация, человек может быть святой, но не прославленный. Например, долгое время не была прославлена Блаженная Ксения, прошло два десятилетия, по-моему, прежде чем она была канонизирована", - пояснил ТАСС епископ.

Александр Суворов (1730-1800) - русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск Пьемонтских. Обладатель всех российских военных орденов своего времени и многих иностранных наград. На протяжении почти полувека он участвовал в семи войнах, провел более 60 сражений и не проиграл ни одного. После смерти был погребен в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.