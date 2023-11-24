24 ноября, 13:10

Югра совместно со Свердловской областью построит новую дорогу

Она сократит время в пути до Екатеринбурга на четыре часа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Дорогу, которая сократит время в пути до Екатеринбурга на 4 часа, власти Югры намерены построить по соглашению со Свердловской областью. Работы запланированы на 2025-2027 годы, сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Александр Лебедев во время прямого эфира во "ВКонтакте".

"Мы планируем строительство нового транспортного коридора - дорога Екатеринбург - Верхняя Тавда - Куминский Кондинского района - Урай - Светский - Приобье - Андра - Сосновка и выход на Ямал. <...> До конца 2024 годы мы выполняем работы по проектированию, а с 2025 по 2027 годы проводим строительство", - сказал он.

По его словам, для всех жителей центрального и восточного районов Югры, которые хотят поехать в Екатеринбург, время в пути сократится примерно на 4 часа, или на 300-400 км. "Для этого в Ханты-Мансийском автономном округе нужно построить до границы со Свердловской областью 23 км, а власти Свердловской области проложат 73 км дороги", - отметил Лебедев. 

Теги:
РоссияСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округ
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