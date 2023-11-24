Володин назвал поддержку семей одним из приоритетов работы Думы в 2024 году

Спикер Госдумы подчеркнул, что депутатам важно сделать все необходимое, "чтобы заботу и внимание государства ощутила каждая российская семья, а меры поддержки были конкретными и адресными"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина об объявлении 2024 года в России Годом семьи ко многому обязывает депутатов - вопросы поддержки семей станут приоритетными в работе Госдумы в следующем году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение президента РФ нас ко многому обязывает. Поддержка семей, будущих родителей, молодых мам, многодетных, защита традиционных семейных ценностей станет одним из приоритетов работы Госдумы в 2024 году", - отметил Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что депутатам важно сделать все необходимое, "чтобы заботу и внимание государства ощутила каждая российская семья, а меры поддержки были конкретными и адресными". Володин отметил, что профильному комитету Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства необходимо проанализировать, какие дополнительные законодательные меры для этого необходимы.

Спикер Госдумы также напомнил, что в федеральном бюджете на 2024 год уже заложены средства на увеличение размера пособия для семей с детьми и индексацию материнского капитала. При этом, по его словам, "есть и другие вопросы, над которыми ведется работа в Госдуме". "Это защита наших детей от разрушительной политики, которая сейчас активно пропагандируется в западных странах. У наших малышей не может быть "родителя номер один" и "номер два", - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что сегодня важно защитить права родственников тех детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и лишились родительской опеки. "Такие дети должны в приоритетном порядке оставаться с бабушками, дедушками, дядями и тетями. Работа над инициативой также ведется. Есть предложения, которые звучат от общественных организаций, родительского сообщества, - будем их обсуждать", - подчеркнул Володин.

Речь идет о законопроекте, который устанавливает обязательное социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Документ был внесен в Думу правительством в ноябре 2022 года, в первом чтении Дума приняла его в июле. В ходе работы над проектом ко второму чтению профильный комитет палаты рекомендовал принять поправки, которые дают близким родственникам ребенка-сироты приоритетное право опеки над ним и исключают для них обязанность проходить подготовку по программе приемных родителей. Одним из авторов поправок выступил Володин.

Год семьи

Президент России Владимир Путин 22 ноября подписал указ об объявлении следующего года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручается к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.

Председателем оргкомитета Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову.