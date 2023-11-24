24 ноября, 13:06,
обновлено 24 ноября, 13:29

Путин поручил расширить подготовку кадров в сфере развития искусственного интеллекта

Президент также обратил внимание, что за счет бюджетных средства нужно увеличить прием студентов, в том числе и на базовые программы в области ИИ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил вузам, занимающим высокие позиции в рейтинге Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ), 1 сентября 2024 года расширить набор на программы подготовки кадров в области разработки технологий ИИ.

"Предлагаю вузам с высоким рейтингом Альянса [в сфере ИИ] уже к 1 сентября 2024 года расширить свои программы магистратуры и аспирантуры на подготовку кадров именно в области разработки технологии искусственного интеллекта", - сказал глава государства, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава государства отметил, что в стране следует существенно расширить подготовку кадров ученых - разработчиков в сфере ИИ. Такую задачу, по словам президента, необходимо ставить лидерам рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. "Это Высшая школа экономики, МФТИ, ИТМО, Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, а также Сколтех", - уточнил Путин.

Президент также обратил внимание на то, что за счет бюджетных средства нужно увеличить прием студентов, в том числе и на базовые программы в области ИИ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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