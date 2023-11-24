В Петербург отправили около 200 иностранцев, собравшихся у финской границы в Заполярье

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, у них есть разрешения на нахождение в России

МУРМАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Около 200 иностранцев, находившихся на границе России и Финляндии в Мурманской области, в связи с закрытием финских пограничных пунктов отправили автобусами в Санкт-Петербург.

Об этом сообщил губернатор приграничного региона Андрей Чибис.

"Почти для 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как они решили остаться в России. У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране", - написал Чибис в своем Telegram-канале.