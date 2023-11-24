24 ноября, 13:44
Международная выставка-форум "Россия"

Тюменская область завершит восстановление роддома в подшефном Краснодоне в 2024 году

Область также занимается в регионе ремонтом и строительством дорог, устранением аварий ЖКХ и плановой заменой сетей

ТЮМЕНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Строители из Тюменской области завершат восстановление родильного дома в подшефном Краснодоне в Луганской Народной Республике в 2024 году. Об этом сообщил журналистам глава Тюменской области Александр Моор на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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Соглашение о сотрудничестве между губернатором Тюменской области и администрацией Краснодона и Краснодонского района было подписано в 2022 году, по нему Тюменские строители занимаются восстановлением Центральной городской больницы, детской больницы и родильного дома.

"В Луганской Народной Республике еще шли боевые действия, и во многих населенных пунктах медучреждения просто не работали, поэтому эта больница она не только для Краснодона, она по задумке должна была работать и принимать практически всех жителей ЛНР. Это взрослая больница, детская и роддом, поэтому, конечно, они финансово емкие и очень нужные. Больницы - детскую и взрослую - мы уже заканчиваем, они уже по большому счету работают, с роддомом потяжелее, поскольку здание оказалось в плохом состоянии, <…> но в следующем году обязательно закончим", - сказал он.

Также губернатор отметил, что Тюменская область занимается не только восстановлением медицинских учреждений, но и ремонтом и строительством дорог, устранением аварий ЖКХ и плановой заменой сетей. Кроме этого, есть блок социальных работ по оборудованию школ, летнему отдыху детей из Краснодона в Тюменской области, а также по выполнению особо сложных медицинских случаев, которых нет возможности вылечить в Луганской Народной Республике, они оперируются в Тюменских больницах.

Он добавил, что регион и дальше будет помогать Краснодону. Объем финансирования на 2024 год не уменьшится, есть уже согласованный перечень объектов на 2024-2026 годы, которые Тюменская область собирается восстановить.

24 ноября на выставке-форуме "Россия" проходит день Тюменской области, гостей ждет программа, которая подробнее раскроет содержание стенда региона. Самые активные участники мероприятий смогут выиграть путешествие в Тюменскую область.

Тюменская область на форуме

Губернатор Тюменской области выступил с презентацией региона на стенде Тюменской области, в которой он поддержал решение президента России Владимира Путина об объявлении 2024 года годом Семьи. В финале своего выступления он назвал Тюменскую область областью крепких семейных ценностей. "И в этом есть небольшой символизм. Посудите сами… У нас в городе Тюмени есть Мост влюбленных, и нет ни одного разводного", - сказал он.

Концепция стенда называется "Тюмень, я люблю тебя". С помощью интерактивных объектов экспозиция расскажет об истории региона, его культурном наследии, народных промыслах, экономическом и туристическом потенциале и известных личностях, посетители смогут прикоснуться к окаменелостям со дна древнего моря, которое располагалось на территории региона, посредством специальной тактильной стены. Гости выставки увидят, как изменились Тюмень и Тобольск, какие знаковые объекты инфраструктуры были построены за последние годы, на специальных картинах, в которых изображение меняется в зависимости от угла зрения, еще один объект отправит посетителей в будущее и познакомит с проектами, которые планируется реализовать на территории региона в ближайшие 10 лет, на интерактивном экране можно соединять разные элементы, создавая свою формулу будущего и разгадывая формулы этих крупных проектов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичЛНРМеждународная выставка-форум "Россия"
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