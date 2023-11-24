Одной из причин обмеления Волги назвали снижение ее наполняемости за счет рек

По данным замминистра природных ресурсов и экологии России Павла Барышева, от малых рек Волга наполняется на 72%

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Наполнение Волги за счет малых рек составляет 72%, что является одной из причин обмеления реки. Об этом сообщил журналистам заместитель министра природных ресурсов и экологии России Павел Барышев во время семинара-совещания по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов, который проходит в Казани.

"Волга сегодня наполняется на 72% от малых рек. И подпор именно такой, он уменьшен. Были обращения пяти субъектов России. Вопрос [понижения уровня воды в Волге] на особом контроле", - сказал Барышев, отвечая на вопрос о решении проблемы обмеления Волги.

Замминистра отметил, что обмеление реки циклично. В качестве примера он привел 2010 год, когда Волга также обмелела. "Это проблема неоднозначная, что обмеление Волги - творение рук человеческих. Хотя и этот вопрос мы в Госдуме, в Совете Федерации, в правительстве рассматривали. Мы рассматриваем его в комплексе", - сказал Барышев.

О проблеме обмеления Волги

В начале ноября парламентарии на заседании Госдумы обсудили проблему маловодья бассейнов Волги и Дона и их притоков с приглашенными для этого руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым и гендиректором ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным. В заседании также приняли участие представители Генпрокуратуры. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата возьмет на контроль проблему обмеления Волги и Дона, направит соответствующие обращения в правительство России и Генпрокуратуру. По его словам, Волга - самая зарегулированная река, а неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы.

Во время заседания депутаты также обратили внимание Генпрокуратуры на проблему незаконного строительства на берегах Волги. Володин подчеркнул, что вопрос нелегальных построек на береговой линии должен быть на обязательном контроле как в Генпрокуратуре, так и у региональных природоохранных прокуроров, он напомнил, что "в соответствии с Водным кодексом постройки на берегу запрещены, доступ к рекам должен быть открыт".

14 ноября Госдума на пленарном заседании приняла два обращения - к правительству и Генеральной прокуратуре - в связи с обмелением Волги и Дона, в которых предлагает, в том числе создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы. В обращении к правительству авторы указывают, что изменение объемов стока по сезонам года "привело к сокращению поступления воды в период половодья в Волго-Ахтубинскую пойму и в дельту реки Волги", это привело к нарушению путей миграции и условий нереста обитающей в Волге рыбы, снижению ее численности.