24 ноября, 13:45

Путин допустил, что ИИ в будущем может создать новый вид бюрократии

Руководитель направления департамента развития ИИ и машинного обучения ПАО "Сбербанк" Алена Кочорова пообещала спросить об этом у ИИ-модели

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин допустил, что искусственный интеллект (ИИ) в будущем может стать источником нового вида бюрократии. Такое мнение глава государства высказал на конференции по искусственному интеллекту.

"А не возникнет новой бюрократии - бюрократии искусственного интеллекта?" - поинтересовался Путин у руководителя направления департамента развития ИИ и машинного обучения ПАО "Сбербанк" Алены Кочоровой в ответ на ее слова о том, что ИИ способен помочь в борьбе с бюрократией в стране.

Кочорова пообещала задать этот вопрос ИИ-модели. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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