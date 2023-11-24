Глава Мордовии объявил 2024 год Годом трудовых династий

Как сообщил глава республики Артем Здунов, в регионе разрабатывается кадровая стратегия, оператором которой выступает Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева

ТАСС, 24 ноября. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе оглашения послания депутатам Госсобрания республики объявил 2024 год Годом трудовых династий.

"Объявляю следующий год в Мордовии Годом трудовых династий", - сказал Здунов.

По словам главы Мордовии, в республике разрабатывается кадровая стратегия. Ее оператором выступает Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. В стратегии особое внимание уделят поддержке трудовых коллективов, наставничеству, профориентации на работе и в семье.

Здунов отметил, что в настоящее время в республике есть проблема нехватки кадров на предприятиях. По его словам, сейчас в республике почти 10 тыс. вакансий, при этом процент трудоустройства выпускников вузов по специальности остается крайне низким. Здунов призвал предприятия инициировать дополнительную профессиональную подготовку сотрудников, включая краткосрочные курсы и программы повышения квалификации. Он отметил, что важно также целенаправленно привлекать молодежь, выпускников российских вузов.