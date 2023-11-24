Минздрав ЛНР закупил более 177 тыс. доз вакцин от коронавируса

Как уточнила глава ведомства Наталья Пащенко, для региона приобрели препарат "Конвасэл"

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики получило и распределило по лечебным учреждениям более 177 тыс. доз вакцины против коронавируса "Конвасэл", сообщается в Telegram-канале главы ведомства Натальи Пащенко.

"Министерством здравоохранения получено и распределено по лечебным учреждениям 177 720 доз вакцины против коронавируса "Конвасэл", - говорится в сообщении.

Глава минздрава ЛНР уточнила, что все желающие могут обратиться в лечебное учреждение по месту жительства и пройти вакцинацию.