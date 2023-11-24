24 ноября, 14:03

EFE: испанская церковь готова выплатить компенсацию пострадавшим от домогательств

Речь идет и о случаях, когда подозреваемый умер или дело было закрыто из-за истечения срока давности, уточнило агентство

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Испанская католическая церковь готова выплатить финансовую компенсацию лицам, которые подверглись сексуальным домогательствам в религиозной среде. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, Испанская епископальная конференция работает над комплексным планом возмещения ущерба жертвам насилия в церкви, который включает материальную компенсацию. Отмечается, что речь идет и о случаях, когда нет судебного решения, поскольку подозреваемый умер или дело было закрыто из-за истечения срока давности.

В октябре местная пресса со ссылкой на уполномоченного по правам человека королевства Анхеля Габилондо сообщила, что, согласно опросу, около 1,13% нынешнего взрослого населения Испании, то есть примерно 440 тыс. человек, пострадали в результате сексуальных домогательств в католической среде в разные годы. Уточнялось, что 0,6% населения пострадали из-за домогательств со стороны священников или монахов, остальные - из-за действий мирян, которые работали в религиозных учреждениях. 

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