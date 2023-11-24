Многодетные матери Кабардино-Балкарии получили медали "Материнская слава"

Жительнице города Нарткала Урванского района Инессе Хадарцевой, родившей 11 детей, подарили микроавтобус

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в преддверии Дня матери, который отмечается 26 ноября, вручил медали "Материнская слава" 21 многодетной матери региона. Жительнице города Нарткала Урванского района Инессе Хадарцевой, родившей 11 детей, подарили микроавтобус, сообщает корреспондент ТАСС.

"Именно мамам мы обязаны семейным счастьем, уютом и теплом домашнего очага, в их заботливых руках находится самое главное - здоровье и воспитание подрастающего поколения, будущее нашей республики, будущее нашей страны. Хочу выразить всем нашим мамам глубокую благодарность и безграничную признательность за каждодневный подвиг, за душевную щедрость. Особые слова благодарности заслуживают многодетные матери", - сказал на церемонии Коков, отметив, что на федеральном уровне принят ряд мер, направленных на поддержку многодетных семей.

В Кабардино-Балкарии установлены дополнительные меры поддержки многодетных семей, а особой теплотой, вниманием и заботой будут окружены дети участников СВО, отметил Коков. "Мы сделаем все, чтобы обеспечить их всеми мерами поддержки. Речь идет как об оказании социальной помощи, так и о помощи в получении хорошего образования, интересной, востребованной специальности", - добавил он.

Система социальной поддержки семей в КБР включает полтора десятка мер. Согласно региональному законодательству, с медалью "Материнская слава" единовременно, с 2023 года, выплачивается по 30 тыс. руб. на ребенка. Семьям, воспитывающим десять и более детей, правительство республики дарит микроавтобус "Газель". Жительница города Нарткала Инесса Хадарцева, родившая 11 детей, получила сертификат на микроавтобус "Газель Next". Медаль вручают ежегодно с 2008 г. женщинам родившим и воспитавшим 5 и более детей ко Дню матери.